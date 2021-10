Neymar se confie sur l’arrivée de Messi et son après-carrière

Depuis le début de saison, Neymar Jr se retrouve en difficulté dans la plupart des matchs. Il y a quelques semaines, il s’était entretenu auprès de DAZN où il évoquait son envie de terminer sa carrière international après la Coupe du Monde 2022. L’attaquant de 29 ans s’est une nouvelle fois confié dans une interview accordée au média Diario Olé. Il évoque l’arrivée de Lionel Messi au PSG et l’éventualité de devenir entraîneur après sa carrière. Il revient également sur les joueurs qui l’ont impressionné depuis qu’il est arrivé dans le club de la capitale.

L’arrivée de Leo Messi

« Je suis très heureux d’avoir Messi au PSG, car en plus d’être une idole du football, un crack et un génie, c’est mon ami. Lorsque vous avez des amis à vos côtés, le quotidien est plus calme. J’espère faire avec lui l’histoire que nous avons faire à Barcelone.

Son après carrière

« Je ne pense pas être technicien, j’en suis loin. Je ne sais pas ce que je vais faire, je n’ai pas décidé. Et je suis encore à mi-chemin, non ? Voyons plus tard. »

Les joueurs qui l’ont impressionné au PSG

« Mbappé et Verratti sont les joueurs qui m’ont le plus impressionné en termes de niveau de jeu. Mbappé parce qu’il est très rapide, il est jeune, c’est une grande star. Verratti aussi. Je savais que c’était un grand joueur, mais pas si spectaculaire. Avec certitude, il est l’un des meilleurs milieux de terrain avec lequel j’ai joué, avec Xavi et Iniesta. »