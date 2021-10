Quelques précisions sur les possibles retours à la compétition de Ramos et Verratti

Débarqué libre de tout contrat en provenance du Real Madrid cet été, Sergio Ramos se fait toujours attendre. Le central ibère, qui n’a toujours pas pu prendre part aux séances collectives avec le PSG, poursuit son protocole de retour. Et selon RMC, il pourrait bien faire sa première apparition sur les terrains à l’issue de la prochaine trêve internationale.

En effet, l’ancien merengue devrait pouvoir intégrer les entraînements collectifs en milieu de semaine prochaine, lui qui s’entraîne toujours à part. Forcément, il n’est pas question de le voir face au RB Leipzig la semaine prochaine. Néanmoins, RMC suppose que Sergio Ramos pourrait bien faire ses grands débuts sous la tunique rouge et bleu le 20 novembre prochain, date à laquelle le PSG reçoit le FC Nantes. RMC explique également qu’il n’est pas non plus impossible de le voir dans le groupe parisien face à Bordeaux le samedi 6 novembre, même si cela reste très peu probable.

De son côté, L’Equipe a également fait un point concernant la situation de Marco Verratti. Touché à la hanche gauche après un contact avec le phocéen Matéo Guendouzi, Il Gufetto devra prendre son mal en patience puisqu’il sera éloigné des terrains durant près d’un mois. L’Equipe nous indique cependant que l’international italien espère bien pouvoir être présent le 24 novembre prochain à l’occasion du déplacement à Manchester City. Un match comptant pour la 5e journée de la phase de poul de la Ligue des Champions et qui décidera certainement du leader final de ce groupe A.