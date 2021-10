Roustan : « Neymar n’est pas concerné »

Ce dimanche soir, l’OM et le PSG se sont quittés sur un triste match nul (0-0) en conclusion de la 11e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner son quatuor offensif : Messi, Neymar, Di María et Mbappé. Mais une nouvelle fois, cette association de stars n’a pas été concluante. De retour dans le onze de départ après une gêne aux adducteurs, Neymar Jr a une nouvelle fois déçu (noté 4/10 par la rédaction CS). Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Didier Roustan s’est exprimé sur l’état de forme du numéro 10 parisien.

« Un match qui confirme le déclin de Neymar ? Non, je ne pense pas parce qu’il est encore jeune (29 ans) et quand tu vois un résumé de son match face à l’Uruguay (1 but et 2 passes décisives) il fait des choses extraordinaires et c’est un avion à réaction. Mais ça confirme son mal-être. Depuis qu’il est au PSG, Neymar a toujours cette inconstance. Tu pouvais supposer que dans l’ambiance du Vélodrome, c’était l’occasion ou jamais. Manifestement, on l’a mis à un poste pour qu’il puisse plus s’éclater. Ce n’est pas quelque chose qui vient à l’esprit maintenant de mettre Neymar à ce poste, alors que tu as Messi puis Di María à gauche. Pour le coup, Neymar tu le mets à gauche et pas en meneur de jeu, surtout que tu n’as aucune garantie par rapport à son mal-être. On peut supposer qu’on fait tout (pour le mettre dans les meilleures dispositions), mais malgré tout il passe à côté », a exposé Didier Roustan sur le plateau de l’EDS. « Il n’est pas concerné, ça devient un joueur lambda. Comme il n’a pas quinze kilos de trop même si je trouve qu’il a un peu changé physiquement, je pense qu’il peut repartir s’il tombe amoureux ou si un autre truc se passe. Moi, je l’ai vu à la Copa America et il était infatigable, avec des terrains en bois en plus. Il portait le ballon et était déterminant (…) Qu’on retrouve un bon Neymar, je me dis que c’est possible car je pense que c’est mental. »