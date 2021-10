Weah : « J’ai toujours Paris dans mon cœur ! »

Ce soir, le PSG retrouve la Ligue 1 et le Parc des Princes avec la réception du LOSC (21h00). Le club de la capitale voudra retrouver sa marche en avant en championnat et reprendre (provisoirement) 10 points d’avance sur son dauphin le RC Lens avant de jouer la Ligue des Champions ce mercredi contre Leipzig.

Ce vendredi, un Titi du PSG va retrouver ses anciens coéquipiers, en la personne de Timothy Weah. L’attaquant s’est exprimé pour la Voix du Nord et a partagé son attachement au Paris Saint-Germain.

« Mon arrivée au PSG ? Je souhaitais juste un club pour jouer et ne pas utiliser le nom de mon père… Mais mon destin, c’était Paris !

Mes éducateurs ? Ce sont comme mes pères. Ils étaient très durs avec moi, mais je savais que c’était pour mon bien. Ils étaient francs, ils étaient vrais !

Mon premier but avec le PSG ? Comme d’habitude, je fais un pressing et je chipe le ballon à Brice Samba (le gardien caennais). On se connaissait bien, car nos deux pères étaient amis. Et j’enlève le maillot pour aller fêter ça. Ça faisait un an que j’attendais ce moment.

Le Parc des Princes, ce sera toujours chez moi. J’ai toujours Paris dans mon cœur.

Mon départ ? C’était une étape dans ma vie. C’est du passé. Je suis parti pour autre chose, pour grandir et avoir du temps de jeu. Je pense que tu vois souvent ça à Paris. On peut être content de rester sur le banc et de voir des grands joueurs. Mais à un moment, il faut faire des choses pour toi-même et avoir de l’ambition. »