Neymar va faire son entrée dans Fortnite

Gamer invétéré, le numéro 10 du PSG, Neymar va devenir le premier athlète “jouable” (skin secret) du jeu en ligne Fortnite. C’est ce qu’a annoncé le développeur du produit, Epic Games, au moment du lancement de la saison 6. Ainsi, Nate Nanzer, responsable mondial des partenariats d’Epic Games, a fait savoir à ESPN que les deux parties avaient été en contact “un certain temps” avant d’arriver à ce partenariat, mais que Neymar était bien un joueur passionné par Fortnite, la clé pour créer une collaboration significative. “Nous voulions faire sensation, attirer des athlètes qui ont un attrait mondial et nous appuyer sur le lancement du football mondial vraiment réussi en janvier, c’est super bien chronométré. Le jeu fait partie de sa vie, quand il n’est pas dans le football. Nous pensons que c’est une manière vraiment authentique de l’amener dans le jeu et nous avons hâte que les fans le voient.” C’est à partir du mercredi 28 avril 2021 qu’il sera possible de récupérer les items de Neymar, probablement via de nouveaux défis à réaliser.