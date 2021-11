Niang : « A la fin, on a réussi à enflammer le match »

Entré en fin de match, Mbaye Niang a marqué le deuxième but de Bordeaux contre le PSG (2-3). Un but qui a enflammé le Matmut Atlantique même si les Bordelais se sont inclinés contre les Parisiens ce soir. L’attaquant avoue que son équipe a un peu de regret après ces dix dernières minutes de folie.

« Il y a quelques regrets car quand on s’est mis à jouer, on pouvait embêter cette équipe parisienne. Il faudra retenir le positif et s’en servir pour les prochains matches. Les 15 premières minutes, on a eu des occasions et, à la fin, on a réussi à enflammer le match, en les mettant en difficulté, note l’ancien rennais dans des propos relayés par l’Equipe. C’est grâce à cette mentalité qu’on avance. Tant que l’on continue comme ça, je pense que l’on est sur la bonne voie. Même face à une belle équipe de Paris, on réussit à montrer de belles choses, il faut s’en servir, continuer, insister, les résultats vont arriver. Je sens des progrès sur le plan mental. Quand je suis arrivé, j’ai vu que c’était fragile. Aujourd’hui, il y a une équipe qui y croit toujours, même à 3-0, le public nous a aidés. Il nous manquait cinq minutes pour pouvoir égaliser.«

Son président, Gérard Lopez, est sur la même longueur d’ondes. « On prend un 2-0 contre un joueur de classe mondiale, il fait deux fois ce qu’il faut faire et il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent la mettre. On en prend un troisième sur une erreur et puis, comme d’habitude, on n’abandonne pas, il y a un bon état d’esprit, on commence à trouver une vraie équipe. C’est juste dommage que le match s’arrête après trois minutes (de temps additionnel, ndlr) car il y avait moyen d’aller chercher un match nul. Une défaite est toujours compliquée à accepter mais il n’y a pas beaucoup d’équipes qui osent jouer le PSG comme on les a joués ce soir. Je suis persuadé qu’on est dans la bonne direction.«