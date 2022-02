Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland sera l’un des dossiers qui animera le mercato estival. Alors que le PSG souhaite toujours prolonger son attaquant, il a aussi été associé à l’international norvégien, en cas de départ du Français (23 ans). Ce mercredi après-midi, la Cadena Ser fait un point sur ce dossier chaud.

Selon le média espagnol, Erling Haaland aurait cinq offres sur la table pour son futur. Le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone ainsi que Manchester City. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec le Borussia Dortmund, l’attaquant devrait quitter le BVB cet été, on parle même d’une clause de 75 millions d’euros. La SER explique que le club de Pep Guardiola serait en pole position. Le Real Madrid aimerait qu’il reste un an de plus à Dortmund, expliquant qu’il ne pourrait pas le recruter en plus de Kylian Mbappé cet été. Le club madrilène lui faisant comprendre que de toute façon, LA star de l’effectif de la Maison Blanche sera l’international français.