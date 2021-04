Demain, France Football consacre son nouveau numéro au PSG et son image en France. Le club de la capitale fait partie des clubs les plus détestés en France et cela s’est aggravé avec l’arrivée de QSI. Mais les parcours européens de ces deux dernières années commencent à faire changer l’image du PSG aux yeux des Français hors de la région parisienne. Pour Laurent Nicollin, président de Montpellier, le PSG booste la Ligue 1. “Le club apporte une vraie lumière et te booste la Ligue 1. Ils seront toujours associés à l’argent, mais il ne faut pas les réduire à ça. Le club crée de vraies richesses. Il faut voir leur présence d’un bon œil“, louange le dirigeant héraultais dans l’hebdomadaire. Lucas Deaux, milieu de terrain de Nîmes est sur la même longueur d’onde. “À défaut de ne pas jouer avec eux, on peut les affronter. Pour nous, c’est fabuleux. Faut arrêter de faire la fine bouche. C‘est une chance énorme de les avoir dans notre Championnat. Quand on joue Paris, on sait qu’on va souffrir, mais on sait aussi qu’on va kiffer.“

Daniel Bravo, ancien joueur du PSG (1989-1996) explique que ce désamour pour les Rouge & Bleu dure depuis très longtemps. “À l’échelle du pays, le PSG n’a jamais été aimé. Aujourd’hui, avec les millions en pagaille et le recrutement spectaculaire, les gens deviennent envieux, ça agrandit le fossé.“