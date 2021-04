Marco Verratti est un cadre du PSG depuis qu’il a rejoint les Rouge & Bleu durant l’été 2012. Il a déjà joué 343 matches avec Paris et pointe à la cinquième place au classement des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG. En jouant contre Manchester City mercredi soir, il deviendra le troisième joueur le plus capé en compagnie de Paul Le Guen et Safet Susic (344). Ce lundi – dans sa lettre hebdomadaire (numéro 335) – l’observatoire du football CIES a dévoilé un classement sur les joueurs les plus fidèles durant les 10 dernières années (19 avril 2011, 19 avril 2021) dans 35 championnats dans le monde. Pour La Ligue 1, le joueur le plus fidèle sur cette période se nomme Vitorino Hilton avec 317 matches de championnat avec Montpellier. Il devance Mandanda (316) et Vincent Manceau (Angers, 289). Seul Parisien du top 20, Marco Verratti se classe huitième avec 221 matches de Ligue 1 sous le maillot Rouge & Bleu.