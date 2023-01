Nikola Karabatic, 38 ans, n’a pas encore envie d’arrêter le handball. En fin de contrat avec le PSG, la légende du handball mondial aimerait poursuivre une année de plus dans la capitale.

Nikola Karabatic fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire du handball. Au PSG Hand depuis 2015, il affiche un palmarès XXL que ce soit avec l’équipe de France (3 fois champions olympiques, 4 championnats du monde, 3 championnats d’Europe) ou en club (14 championnats de France, 3 Ligues des Champions, 10 Coupes de France, 4 championnats d’Allemagne, 2 championnats espagnols…) ou à titre individuel (trois fois meilleur joueur du monde). À 38 ans, il a encore faim. En fin de contrat avec le PSG Handball à l’issue de la saison, l’arrière gauche ou demi-centre espère poursuivre l’aventure à Paris encore au moins un an.

« Officiellement, je n’ai pas encore ressigné »

« Oui, je confirme que j’ai dit à mon club que je souhaitais continuer jusqu’en 2024. J’ai émis ce souhait en octobre dernier, explique Karabatic dans une interview accordée au Parisien, qui a ensuite été questionné sur la réponse du PSG. Rien pour le moment. Officiellement, je n’ai pas encore ressigné, le club n’a pas réagi. Cela aurait du être fait depuis un petit moment. Qu’est ce qui vous à prendre cette décision ? J‘ai d’abord voulu voir comment mon corps réagit et à quel niveau je suis. Je voulais être sûr de savoir si je pouvais faire une autre saison au même niveau. Je voulais savoir si je pouvais toujours être bon pour mon club, être certain de pouvoir enchaîner les compétitions, la Ligue des Champions, les matches de l’équipe de France et tous les autres. Là était ma seule réflexion.«