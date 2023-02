C’était dans l’air depuis de nombreuses semaines, c’est désormais officiel, Noël Le Graët a démissionné et n’est plus président de la Fédération Française de Football.

Après onze ans de mandat à la tête de la FFF, Noël Le Graët a quitté son poste, rattrapé par des accusations de harcèlement. Un rapport d’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), souligne que le dirigeant aurait eu des « dérives de comportement » jugés « incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité qui lui est attachée » en plus d’une gestion « solitaire » du pouvoir. Des charges lourdes qui ont poussé l’homme de 81 ans à partir après avoir déjà pris du recul sur son poste depuis le début de l’année.

Noël Le Graët souhaiterait désormais contester d’un point de vue juridique les faits qui lui sont reprochés et devrait tenir une prise de parole dans la presse dans les prochains jours. C’est désormais le vice-président de la FFF, Philippe Diallo, qui continuera de le remplacer jusqu’en juin 2023 en attendant la prochaine assemblée générale de la fédération.