Décidément les galères s’enchaînent pour les joueurs prêtés par le PSG cette saison…

Apres Abdou Diallo, handicapé par son genou et qui refuse pour le moment de se faire opérer, Julian Draxler qui est absent jusqu’à la fin de la saison, c’est désormais Layvin Kurzawa qui rejoint l’infirmerie du Loft parisien. En effet l’international français, prête à Fulham, s’est très sérieusement blessé à l’entraînement ce dimanche puisqu’il souffre d’une rupture d’un ligament interne. Le latéral gauche a partagé une photo sur ses réseaux sociaux de sa jambe avec une importante attelle et devrait être éloigné des terrains durant plusieurs mois. Conséquence, sa saison a de grande chance d’être d’ores et déjà terminée.

Kurzawa ne sera, très probablement, pas conservé par Fulham

L’ancien monégasque n’a jamais vraiment pu s’imposer du côté des Cottagers puisqu’il n’a disputé que six rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement trois en intégralité, pour deux buts et une passe décisive. Layvin Kurzawa ne devrait donc pas être conservé par Fulham et va faire son retour à Paris avant d’être de nouveau invité à trouver un point de chute… et tout ceci en fonction de la durée de son absence. On rappelle que le joueur est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Bref, c’est un casse-tête qui attend le PSG dans les prochains mois avec le retour de ces ex (et futurs) lofteurs…