Après une grosse blessure aux ischio-jambiers, Nordi Mukiele a fait son retour à l’entraînement collectif ce mercredi et pourrait retrouver plus rapidement que prévu la compétition.

Opéré aux ischio-jambiers en avril dernier en Finlande, Nordi Mukiele avait manqué la fin de la saison 2022-2023 du PSG. Et alors qu’un retour était attendu pour fin septembre ou début octobre, le Français de 25 ans pourrait retrouver plus rapidement que prévu la compétition. « Au moment de son opération aux ischios (lésion), le 11 avril, les médecins – spécialistes finlandais – avaient prévu un délai entre quatre et six mois pour une reprise », rapporte L’Equipe. Mais l’ancien du RB Leipzig n’a pas perdu de temps.

🚨 Nordi Mukiele annonce son retour dans le groupe 🔙🇫🇷



Via Instagram de Nordi Mukiele pic.twitter.com/mpwMXHJBLF — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2023

Un retour à la compétition d’ici une quinzaine de jours ?

En effet, dans son dernier point médical, le PSG avait précisé que son latéral droit alternait entre les séances individuelles et collectives. Et ce mercredi, Nordi Mukiele a effectué l’entraînement dans son intégralité aux côtés de ses coéquipiers. De quoi envisager un retour à la compétition plus rapidement que prévu ? « Le staff technique ne souhaite pas prendre de risques pour l’international français mais un retour en compétition d’ici une quinzaine de jours pourrait avoir lieu », rapporte L’E. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui pouvait seulement compter sur Achraf Hakimi à ce poste tandis que Colin Dagba – de retour après un prêt au RC Strasbourg – est invité à se trouver une porte de sortie. Pour rappel, la saison passée, Nordi Mukiele avait seulement pris part à 25 matches toutes compétitions confondues. Il avait manqué un total de 20 rencontres en raison de ses blessures aux ischio-jambiers.