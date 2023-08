Le PSG récupèrera une partie de la somme que devait toucher l’Olympique de Marseille en cas de qualification pour la phase de groupes de Ligue des champions.

Mardi soir, les supporters parisiens ont pu profiter de l’élimination de l’Olympique de Marseille dès le 3e tour de qualification de la Ligue des champions face au club grec du Panathinaïkos. Après avoir bataillé toute une saison pour une participation en C1, les Marseillais n’ont même pas réussi à atteindre la phase de groupes (même en cas de qualification, ils auraient dû passer par un autre tour en jouant les barrages). Et les supporters Rouge & Bleu ne sont pas les seuls à se satisfaire du malheur de l’équipe rivale. En effet, le PSG s’y retrouvera aussi financièrement.

12M€ à partager entre le PSG et le RC Lens

En effet, en cas de qualification en phase de groupes de Ligue des champions, le club olympien allait empocher la somme de 12M€. Et après cet échec européen de l’OM, ce montant sera réparti aux deux équipes françaises qualifiées directement pour cette phase de poules : le PSG et le RC Lens. Chaque club touchera donc 6M€. Au total, le club parisien va empocher 33M€ (27+6) et les Sang et Or 27M€ (21+6) grâce à leur participation à la phase de groupes 2023-2024 de l’UEFA Champions League, comme le rapporte Goal. Cette somme pourra évoluer au fil de la compétition selon le nombre victoires et les qualifications aux différents tours. Une somme non-négligeable pour le PSG afin d’assainir encore plus ses comptes après les ventes de joueurs et la réduction de la masse salariale. Pour rappel, le tirage au sort pour la phase de groupes de Ligue des champions aura lieu le 31 août prochain.