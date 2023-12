Nordi Mukiele dans la short-list de l’AC Milan

En difficulté cette saison, l’AC Milan cherche à se renforcer à tous les postes et a coché le nom d’un joueur du PSG pour améliorer son secteur défensif.

L’AC Milan vit une saison 2023-2024 en dents de scie. Présent dans le groupe du PSG en Ligue des champions, le club milanais a obtenu une qualification en barrage de Ligue Europa grâce à son succès face à Newcastle lors de la dernière journée de la phase de poules. Et en championnat, les résultats sont plus que mitigés pour les Rossoneri, malgré une 3e place en Serie A. Et afin d’être plus compétitif dans toutes les compétitions, le board milanais compte bien se servir du mercato d’hiver pour améliorer l’effectif dans tous les secteurs de jeu.

L’AC Milan sautera sur l’occasion si le PSG est ouvert à un prêt de Mukiele

Et selon le journaliste Gianluca Di Marzio, un joueur du PSG est dans la short-list de l’AC Milan : Nordi Mukiele. Après une longue blessure aux ischio-jambiers qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le Français a retrouvé la compétition fin septembre mais est très peu utilisé par Luis Enrique (9 matches dont 4 titularisations). Si son profil polyvalent reste une qualité appréciée par le technicien espagnol, le défenseur de 26 ans a besoin d’un temps de jeu plus conséquent pour retrouver l’entièreté de ses capacités physiques. Et avec la forte concurrence en défense chez les Rouge & Bleu, un prêt dans une autre formation pourrait être bénéfique pour toutes les parties.

Et selon les informations du journaliste italien, Gianluca Di Marzio, l’AC Milan a coché plusieurs noms pour renforcer son secteur défensif. Outre les pistes Clément Lenglet, Matteo Gabbia (prêté par l’AC Milan à Villarreal) ou encore l’ancien Parisien Thilo Kehrer, le nom de Nordi Mukiele est également présent dans cette short-list. Et si le club parisien est ouvert à un prêt de son joueur, il pourrait même devenir l’option numéro une des Rossoneri. Reste désormais à connaître la position du PSG, surtout qu’Achraf Hakimi sera absent lors du mois de janvier pour participer à la CAN avec le Maroc.