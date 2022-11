Thilo Kehrer revient sur son aventure au PSG

Lors du marcato d’été 2022, le PSG a connu un véritable virage de son histoire récente, avec notamment l’arrivée d’un nouveau coach mais aussi de Luis Campos dans l’organigramme. C’est une nouvelle politique qui s’installe sous les cieux parisiens, mais aussi une large revue d’effectif.

Thilo Kehrer a été un des joueurs qui a été pointé du doigt au moment de passer à l’action dans cette revue d’effectif. En effet, l’international allemand n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier. En ce sens, celui qui est arrivé au PSG en 2018, a du se chercher une porte de sortie, afin de gagner en temps de jeu et ainsi se garantir une place pour la Coupe du Monde 2022. Toutes les cases ont été cochées pour l’ancien numéro 4 du Paris Saint-Germain qui a quitté le club de la capitale pour rejoindre West Ham contre la somme de 16 millions d’euros et dispute actuellement le Mondial au Qatar avec la Mannschaft. Avant la rencontre on ne peut plus importante pour les Allemands face à l’Espagne ce dimanche (20h sur BeIn Sports), tant Kehrer et ses coéquipiers se sont inclinés (1-2) pour leur entrée en lice face au Japon, le défenseur s’est confié à nos confrères de L’Equipe. Extraits choisis.

Pourquoi avoir fait le choix de rejoindre West Ham ?

« Je voulais jouer pour prendre du rythme et aller à la Coupe du Monde. On n’a pas les résultats qu’on veut (West Ham est actuellement 16e de Premier League ; NDLR), mais je viens en sélection avec confiance car j’ai enchaîné les matches dans la meilleure ligue du monde. J’ai toujours pensé que jouer était primordial pour se développer, car aucun entraînement ne peut compenser un match« .

Plus dur au PSG ?

« Au bout d’un moment, on a un statut dans un club et il est compliqué d’en sortir, même si j’ai beaucoup joué lors de certaines saisons à Paris. C’est toute cette expérience que j’ai ramenée à West Ham où chaque match est un défi« .

Thilo Kehrer lors de sa présentation avec West Ham

Quel bilan des années au PSG ?

« J’avais très bien commencé, en jouant beaucoup lors de ma première saison. Après, il y a eu des difficultés, des blessures, différentes choses dans ma vie privée. Je m’en suis sorti et j’ai énormément appris sur le foot, sur moi-même. J’ai fait 128 matches en quatre ans, ce n’est pas rien, même si tout ne s’est pas passé parfaitement« .

Un regret ?

« Non, car tout ce que j’ai vécu m’a donné l’opportunité d’avancer. On grandit avec les défis qu’on doit relever. Plus grande est la pression, plus on grandit. Quand ça se passe mal, on doit réagir« .

Son match contre Manchester United en LDC … (1-3, le 6 mars 2019)

« Il n’existe pas de joueur qui ne soit pas passé par une mauvaise expérience, qui n’ait pas fait un mauvais match. Ça arrive, mais tout dépend de la façon dont on réagit. Il faut savoir rebondir« .

Ses meilleurs souvenirs au PSG ?

« Le huitième de finale retour à huis clos contre Dortmund (2-0, le 11 mars 2020), la célébration en dehors du stade avec les supporters. Et j’ai adoré les deux semaines à Lisbonne pour le Final 8 de Ligue des Champions, c’est un très beau moment même si on a perdu en finale (contre le Bayern Munich, 0-1, le 23 août 2020)« .