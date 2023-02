Le PSG a livré un match de patron ce dimanche face à l’Olympique de Marseille (0-3). Un succès dédié aux supporters parisiens, privés de déplacement.

Ce dimanche soir, le PSG a montré qui était le patron de Ligue 1. Dans ce choc au somment face au rival, l’Olympique de Marseille, le club de la capitale a livré une prestation aboutie et a envoyé un message à ses poursuivants. Et Christophe Galtier a pu compter sur une équipe solidaire et pleine d’envie à l’image de la prestation de Nordi Mukiele. Titulaire après six semaines d’absence, le défenseur a tenu son rang et a su contenir les offensives marseillaises sur son côté droit.

« Les supporters nous ont aidés, surtout à l’entraînement de vendredi »

Après la rencontre, Nordi Mukiele a tenu à dédier cette victoire aux supporters du PSG, interdits de déplacement, et à Presnel Kimpembe, victime d’une grosse blessure au tendon d’Achille, dans des propos accordés au site officiel du club. « C’est magnifique! Gagner 3-0 ici au Vélodrome, c’est magnifique, surtout après avoir perdu en Coupe de France. Donc de gagner 3-0 ce soir, c’était très important. On a fait un très bon match du début jusqu’à la fin. Malgré la blessure de Presnel, je pense que cette victoire est dédiée aux supporters et aussi à Presnel. Car sortir comme ça, c’est dur pendant un Classique, surtout qu’il revenait de blessure. Mais voilà, je suis très fier de l’équipe, du match qu’on a pu faire. Et la victoire elle est dédiée aux supporters puisque voilà, ils nous ont aidés aussi sur ce point, surtout à l’entraînement de vendredi. Ils étaient beaucoup à venir nous soutenir et on leur rend la pareille en gagnant 3-0 ici à Marseille. »

« Ce que j’avais en moi, ce que je pouvais donner, je l’ai laissé sur le terrain »

Le latéral droit du PSG est également revenu sur sa performance après sa blessure aux ischio-jambiers. « Mon match ? Déjà, j’étais content de revenir. Je suis très content de revenir sur le terrain, même si je n’étais pas à 100 %. Ce que j’avais en moi, ce que je pouvais donner, je l’ai laissé sur le terrain, j’ai essayé de donner le maximum (remplacé à la 61e minute par Zaïre-Emery, ndlr). Mais aujourd’hui, on gagne 3-0, on ne prend pas de but. C’est très important, on en avait besoin. Et le plus important, c’est qu’on a fait un très grand match ce soir. »