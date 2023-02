« Nous sommes vraiment heureux qu’il soit ici », Nottingham enthousiaste de l’arrivée de Navas

Le PSG a prêté son portier du côté de la Premier League et ce dernier a tout de suite convaincu ses supporters.

Ça a été un des gros mouvements de la fin du mercato hivernal. Non, non, on ne parle pas de l’arrivée d’Hakim Ziyech ou celle de Milan Skriniar, mais bien du départ de Keylor Navas à Nottingham Forest. Lors des ultimes secondes du dernier marché des transferts, le portier costaricain a quitté la capitale française pour le centre de l’Angleterre et sa forêt pour un prêt sans option d’achat. L’ancien madrilène effectuait ses grands débuts ce week-end contre Leeds à domicile et a réussi un certain nombre de parades décisives qui ont permis à son équipe de remporter les 3 points de la victoire (1-0).

« Nous sommes vraiment heureux qu’il soit ici »

Après la rencontre le coach de Nottingham Forest, Steve Cooper, a été particulièrement dithyrambique à l’égard de son nouveau gardien de but.

« On a eu des exploits individuels très importants, notamment avec les arrêts de Keylor Navas. J’ai adoré la façon dont il a géré le match, on a vraiment vu qu’il avait de l’expérience. Tout le monde connaît son palmarès, mais il voulait quand même être au rendez-vous aujourd’hui pour montrer son niveau. […] C’est à lui que revient le mérite d’avoir sauvé les points, j’ai aussi apprécié son sang-froid, sa lecture du jeu et ses décisions. Nous sommes vraiment heureux qu’il soit ici et nous avons hâte de travailler avec lui ! »

Par ailleurs, l’après-midi de Keylor Navas n’aura pas été de tout repos puisqu’en intervenant dans sa surface de réparation l’international ivoirien, Willy Bolly, a heurté le visage du costaricain avec ses crampons. Il finira la rencontre avec une grosse balafre près de l’oreille gauche du gardien. Welcome to « Ingueland » Keylor !