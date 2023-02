Cette semaine, le PSG affronte l’OM en Coupe de France, puis l’AS Monaco en championnat. Deux déplacements pour les lesquels Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur Neymar. Le Brésilien a fait son retour à l’entraînement collectif ce lundi après avoir manqué les deux matchs de la semaine passée.

Le PSG a disputé ses deux matchs de championnat de la semaine et s’est imposé à deux reprises face à Montpellier (1-3) puis à Toulouse (2-1). Les deux rencontres se sont jouées sans Neymar. Le numéro 10 parisien, victime de fatigue musculaire et touché aux adducteurs était laissé au repos, et a passé les derniers jours en séances individuelles en salle. Le Brésilien retrouve le chemin de l’entraînement ce lundi avec le reste du groupe, comme le montrent les clichés publiés sur le site officiel du joueur lui-même. Rappelons qu’au sortir de la victoire au Parc des Princes ce week-end face aux Toulousains, Christophe Galtier avait annoncé : « On va récupérer des joueurs. D’abord Marco (Verratti ; NDLR), qui revient de suspension, et je pense Sergio (Ramos ; NDLR) et Ney aussi. Là, c’est le fameux Classico, […] J’espère avoir mon effectif au complet !« .

Sur ces clichés, on aperçoit également Sergio Ramos au second plan. Touché lui aussi aux adducteurs, l’Espagnol devrait faire son retour dans le groupe pour le huitième de finale de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille. Avec ce marathon de février en prévision, il sera intéressant de se pencher sur l’état physique des deux joueurs effectuant leur retour à l’entraînement collectif aujourd’hui afin d’observer leur forme puis les choix que Christophe Galtier fera les concernant.