Afin de toujours être au plus près de ses supporters, le PSG diversifie ses expériences autour de lui. Ce lundi matin, le club a dévoilé un nouveau concept qui va voir le jour l’été prochain, « les 10 kilomètres du Paris Saint-Germain. »

Afin d’innover et de rester proche de ses supporters, le PSG a décidé de lancer une nouvelle expérience immersive et inédite, une course de 10 kilomètres à Paris. Cette dernière se déroulera le 2 juillet prochain comme l’a dévoilé le club de la capitale dans un communiqué. « Au carrefour du sport, de la culture et du divertissement, cette expérience 100% PSG s’adresse aux fans du club et aux amateurs de course à pied dès 16 ans« , indique les Rouge & Bleu. Cette course consistera en un aller-retour au cœur de la capitale qui débutera et se terminera dans l’emblématique Parc des Princes. « Il sera jalonné d’animations exclusives qui encourageront les sportifs à chaque kilomètre. Des courses pour enfants de 7 à 15 ans seront également prévues la veille de l’événement pour faire ressentir la magie de Paris à toutes les générations. »

Des festivités autour de cette course

Une remise des médailles se tiendra dans l’enceinte mythique des Rouge & Bleu. « Le village d’arrivée de la course permettra aux participants de profiter de diverses activités mises en place par le Club et ses partenaires. Des anciens joueurs, légendes du Club, seront également présents pour donner leurs conseils aux coureurs et prendre part à cet événement exceptionnel. Pleins de surprises sont encore à venir ! » Les dossards grand public iront de 15€ à 40€ indique le PSG. Pour s’inscrire, c’est par ici.