En ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le PSG, après avoir mené de deux buts, a finalement concédé le point du match nul face au RC Strasbourg (3-3). Une fois encore, on a senti un certain relâchement de la part des hommes de Mauricio Pochettino. Pour sa part, Kylian Mbappé, dont l’avenir est toujours au centre de l’actualité, a soigné ses statistiques avec un doublé et une passe décisive. Et au sortir de cette rencontre, le numéro 7 francilien a une énième fois été interrogé sur son futur.

Une question qui a apparemment agacé au plus haut point Kylian Mbappé, celui-ci quittant précipitamment la zone mixe. Un agacement qui doit bien plus au scénario frustrant du match en lui-même qu’à sa décision pure et simple, a estimé Olivier Rouyer sur le plateau de L’Equipe du Soir : « Personnellement, je trouve qu’il est agacé. S’il s’arrête et qu’il dit : je suis là pour l’instant, je veux être le meilleur buteur… Pour moi, ça, ce n’est que des banalités. En revanche, j’ai senti qu’il était agacé de la situation. Comme il le dit, on a donné le bâton pour se faire battre. Je pense qu’à ce moment, il en a marre que le PSG se fasse encore remonter de la sorte. »