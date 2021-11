Pochettino : « Certains ont le niveau pour jouer avec les pros »

À la veille du match entre l’AS Saint-Etienne et le PSG dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 (13 heures, Prime Video, Canal Plus Sport), Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse. Il a été question des blessés, son avenir, les jeunes mais également Sergio Ramos. Extraits choisis.

L’horaire du match (PSG TV)

« On est habitués à jouer l’après-midi ou à 21 heures. On doit partir aujourd’hui à Saint-Étienne, pour y dormir et jouer à 13 heures. Mais ça ne change pas beaucoup de choses, par rapport à l’entraînement en semaine. »

Les absences (PSG TV)

« Il faut trouver les solutions, heureusement on a un gros effectif. C’est bien pour les joueurs en manque de temps de jeu d’être dans le groupe et d’avoir la possibilité de jouer.«

Sergio Ramos

« Il se comporte normalement, de façon professionnelle, il essaie d’aider l’équipe. C’est positif. C’est un joueur que nous connaissons, avec beaucoup d’expérience, un grand champion. Il peut apporter sa connaissance, des valeurs. Il a besoin de jouer. Il faudra voir comment il s’adapte au championnat, complètement différent de la Liga. C’est difficile de prévoir cela, c’est du feeling. Il lui faudra le temps qu’il faut. »

Les rumeurs sur son avenir

« Nous avons été toujours focus sur City. Il n’y a pas de contrôle sur les rumeurs, nous sommes resté concentrés. Je suis toujours concentré sur le football, sur les matchs, sur notre travail. Cela ne nous affecte pas.«

La nouvelle blessure de Verratti

« Ce sont des choses qui arrivent dans le football. C’est un joueur important pour nous, mais aussi pour tous les entraîneurs passés ici. C’est un joueur fondamental. C’est dommage qu’on ne puisse pas compter sur lui demain. On espère qu’il pourra retrouver cette continuité avec l’équipe pour jouer régulièrement. Nous sommes toujours positifs, et on espère que ce sera sa dernière blessure.«

Les jeunes

« Les joueurs qui sont à notre disposition sont des joueurs du club, que nous traitons de façon humaine et professionnelle. Les jeunes auront la possibilité de s’illustrer, quand ils le mériteront. Certains joueurs ont le niveau pour intégrer une équipe première comme celle du PSG.«

La progression du PSG

« On a rencontré Manchester City et de la 71e à la 73e minute, l’action de Neymar est un exemple parfait d’échange de passes et de dangerosité qu’on aimerait mettre en place pendant un match. C’est une des choses qu’on peut remarquer. C’est quelque chose qui donne de la confiance, sur la confiance qu’on peut avoir. Il faut ensuite l’étendre dans le temps.«

Messi favori du Ballon d’Or ?

« Mes joueurs sont les favoris (rire!) »

Sa popularité en Angleterre

« Je suis très concentré sur le PSG. Les rumeurs qui arrivent. On a l’habitude. Les rumeurs arrivent souvent, et c’est bon signe qu’elles arrivent souvent, car c’est un signe que l’on fait du bon travail. Nous sommes tranquilles, humbles. On ne crée pas ces rumeurs, on se concentre à bien travailler. On fait en sorte de rester calme et que cela ne nous touche pas. Les joueurs sont concentrés, aussi. Bœuf Bourguignon ou Rosbeef ? Le barbecue argentin, toujours (rires!) «