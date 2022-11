Nouvelle victoire pour le PSG Handball en championnat

Après sa victoire contre Porto en EHF Champions League dans la semaine, le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue avec la réception de Chambéry dans le cadre de la 8e journée. Les coéquipiers de Dainis Kristopans se sont imposés (36-32) et se classe deuxième à égalité de points avec le leader nantais.

Le début de rencontre est à l’avantage du PSG. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de David Balaguer, le club de la capitale va réussir à rapidement prendre un écart (7-4, 8e). Lors des 10 premières minutes de la rencontre, Luc Steins a atteint le cap symbolique des 300 buts en Liqui Moly Starligue. Les Parisiens continuent leur domination et arrivent à prendre un avantage de quatre buts (11-7, 16e). Mais en fin de première période, Chambéry va réussir à se rapprocher. Les Chambériens sont même proches d’égaliser mais n’y parviennent pas. Le PSG Handball retourne aux vestiaires avec une avance de deux buts (19-17).

6 victoires en 7 matches de championnat

En seconde période, le match est serré. Le PSG Handball conserve son avance mais Chambéry s’accroche (23-21, 38e). Le score reste très longtemps à plus deux pour le club de la capitale. Dans les dix dernières minutes, le PSG va accélérer et réussir à prendre cinq buts d’avance (32-27, 52e). Les coéquipiers d’Elohim Prandi vont réussir à conserver cette belle avance et s’imposer de quatre buts (36-32). Grâce à ce succès, le sixième en sept matches de Liqui Moly Starligue, le PSG Handball se classe deuxième avec le même nombre de points que le leader, Nantes. Troisième, Montpellier compte également le même nombre de points (14). C’est une deuxième victoire cette semaine, après celle contre Porto en EHF Champions League. Prochain rendez-vous pour les Rouge & Bleu, la réception d’Aix samedi (20h45) en championnat.