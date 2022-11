Le PSG tombe sur le Bayern Munich en huitièmes de finale

Le PSG a vécu un dénouement cruel lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Leader de son groupe avant le match, le club de la capitale a fait sa part pour tenter de conserver cette place, gagner sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2). Mais dans le même temps, Benfica a cartonné le Maccabi Haïfa (1-6). Avec le même nombre de points (14) de buts marqués (16), encaissés (7), et le même score lors du match aller et retour (1-1), les deux clubs ont dû être départagés sur le septième critère dicté par l’UEFA, le nombre de buts inscrits à l’extérieur. Et de ce côté, c’est le club portugais qui est en tête (9 contre 6).

Le PSG a donc terminé deuxième et était susceptible de tomber sur un très gros morceau lors du tirage au sort de ce midi, que vous pourrez suivre en live sur notre chaîne Twitch. Les adversaires potentielles du PSG se nomment Naples (ITA), FC Porto (POR), Bayern Munich (ALL), Tottenham (ANG), Chelsea (ANG), Real Madrid (ESP) et Manchester City (ANG). Le tirage au sort est à suivre ici. Dernier club du groupe 2 tiré, le PSG affrontera le Bayern Munich. Le match aller se jouera au Parc des Princes, le retour à l’Allianz Arena. Les matches auront lieu les 14, 15, 21 ou 22 février pour la rencontre aller, 7, 8, 14 ou 15 mars pour le retour. Autre gros choc des huitièmes, Liverpool – Real Madrid. Il y aura aussi un beau Dortmund Chelsea. Leipzig, de Christopher Nkunku et Abdou Diallo, affrontera Manchester City. Premier du groupe du PSG, Benfica a hérité du club Bruges.

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions