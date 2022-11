Hier soir, le PSG Handball recevait le FC Porto en EHF Champions League. Après sa défaite inaugurale face à Veszprém, le club de la capitale a remporté ses quatre matches d’EHF Champions League. Contre les Portugais, les coéquipiers de Nikola Karabatic voulaient faire la passe de cinq. Le début de match est serré entre les deux équipes (3-2, 4e) mais c’est le PSG qui arrive à faire la course en tête. Le score évoluera entre plus 1 pour les Rouge & Bleu et égalité pendant une grande partie de la première mi-temps. Dans les cinq dernières minutes, le PSG va réussir à prendre deux buts d’avance, l’écart à la mi-temps (17-15).

500 buts en EHF Champions League pour Dainis Krištopans

En début de seconde période, le PSG Handball va accélérer et prendre quatre buts d’avance (19-15, 32e). Avec cette 19e réalisation, Dainis Krištopans a atteint la barre des 500 buts en EHF Champions League. Les Parisiens vont poursuivre leur domination et compter six buts d’avance (24-18) à 20 minutes de la fin. Ces derniers gèrent les 10 minutes qui suivent, l’écart ne descendant pas en dessous de plus cinq. Mais dans les cinq dernières minutes de la rencontre, le PSG va se relâcher et voir Porto revenir dans la partie. Dans ce laps de temps, Paris ne marquera qu’un but alors que les Portugais en marqueront quatre. Le PSG s’impose donc de deux buts (32-30) et remporte un cinquième succès de suite en EHF Champions League. Avec ce succès, les Parisiens occupent la deuxième place et reviennent à un point de Veszprém. Les hommes forts de ce match se nomment Elohim Prandi avec ses 11 buts et Dainis Krištopans, qui a marqué neuf buts.