Comme tous les clubs d’Europe, le PSG rêve de remporter la Ligue des Champions. Le club n’est pas passé loin en 2020, échouant en finale contre le Bayern Munich (1-0). La saison suivante, les Rouge & Bleu ont atteint la demi-finale. Blaise Matuidi, ancien milieu parisien a dévoilé ce qui manque au PSG pour soulever le Graal.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG en juin 2011, le PSG s’est donné les moyens de remporter le plus prestigieux des trophées en club, la Ligue des Champions. Le rêve des dirigeants et des supporters est de soulever cette Champions League. Mais, pour l’instant, les Rouge & Bleu n’y sont pas parvenus. Le meilleur parcours reste la finale perdue contre le Bayern Munich en 2020. La saison suivante, le club de la capitale arrive à se hisser en demi-finale, éliminé par Manchester City qui perdra en finale contre le Chelsea de Thomas Tuchel et Thiago Silva. Blaise Matuidi aurait aimé remporter cette coupe avec son club de cœur, mais lors de son passage à Paris (2011-2017), il n’a pas réussi à atteindre le dernier carré, sa meilleure performance étant les quarts de finale. Actuellement sans club, il a dévoilé, selon lui, ce qui manque au PSG pour soulever la Coupe au Grandes Oreilles.

« En tant que fan, on est conscient qu’ils peuvent la gagner »

« En tant que fan, on est conscient qu’ils peuvent la gagner. Mais en tant que joueur professionnel, on se dit qu’il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en action, indique l’ancien numéro 14 du PSG dans une interview accordée à BeIN Sports. Il manque cette faim supplémentaire que tu peux apporter pour aller chercher un trophée. Le talent, ils l’ont. Mais ça ne suffit pas pour gagner une grande compétition. On a besoin d’un groupe uni, capable de se battre les uns pour les autres, d’aller au combat chaque jour pour son coéquipier. C’est ça qui manque.«