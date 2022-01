Gana Gueye testé positif à la Covid-19

Depuis ce dimanche 9 janvier, la Coupe d’Afrique des Nations 2021 est officiellement lancée. Côté PSG, trois joueurs ont été convoqués pour cette compétition avec leur sélection respective : Achraf Hakimi avec le Maroc, Abdou Diallo et Idrissa Gueye avec le Sénégal. Et une mauvaise nouvelle vient tout juste de tomber concernant le dernier cité.

Ainsi, comme annoncé par la fédération sénégalaise via un communiqué, Idrissa Gana Gueye, à 48 heures de la rencontre opposant les Lions de la Teranga à la Guinée, a été testé positif à la Covid-19 ce jour. En plus du milieu de terrain rouge et bleu, Fodé Ballo-Touré, titi parisien qui évolue aujourd’hui au Milan AC, a lui aussi été testé positif. Un coup dur pour le Sénégal qui a remporté son match d’ouverture sur le fil face au Zimbabwe grâce à un pénalty signé Sadio Mané à la 97e minute de jeu.