Idrissa Gueye et Abdou Diallo titulaires avec le Sénégal

Après un nul et une victoire, le Sénégal joue son troisième et dernier match de phase de poules de la CAN contre Malawi. Deuxièmes de leur groupe, les Sénégalais ont plusieurs scénarios pour se qualifier. En gagnant ou en faisant match nul, ils sont sûrs de se qualifier pour les huitièmes de finale. Même une défaite pourrait permettre au Sénégal de se qualifier dans les meilleurs troisièmes de groupes.

Pour cette rencontre, Aliou Cissé – sélectionneur sénégalais – a décidé de titulariser les deux joueurs du PSG de sa liste. Déjà présent lors des deux premières rencontres, Abdou Diallo est reconduit en défense centrale au côté de Kalidou Koulibaly. Positif au Covid-19 après le match contre le Zimbabwe, Idrissa Gueye retrouve son poste de titulaire.