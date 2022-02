Dernière recrue du mercato estival du PSG, Nuno Mendes, prêté avec option d’achat par le Sporting, a mis du temps à s’acclimater à son nouveau club. Désormais, même s’il est encore un chouïa brouillon, l’international portugais monte clairement en puissance sur son côté gauche. Habitué à évoluer dans une défense à cinq en tant que piston, le numéro 25 francilien a également dû faire avec un nouveau positionnement sur la durée en terre parisienne.

Un changement de positionnement et une adaptation qu’il a évoqué pour Eleven Sport. Nuno Mendes ne cache pas ainsi les difficultés rencontrées dans cette entreprise : « Avant de venir ici, je jouais toujours à 5, à 3 défenseurs avec le Sporting. Cela faisait plus d’un an, j’y étais habitué. Nous avions une coordination incroyable. Cela a été difficile pour moi de changer de système. En sélection, nous jouions à 4 mais c’était de temps en temps. Cela a été difficile pour moi de changer, mais je pense que je me suis bien adapté. Avant de rejoindre l’équipe première du Sporting je jouais déjà à 4 alors je n’ai pas de problème. (…) À 5 j’ai plus de liberté devant. Je ne veux pas dire qu’à 4 je n’en ai pas mais bien sûr il faut davantage faire attention défensivement dans ce genre de schéma. »