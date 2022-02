Thuram place le PSG comme favori face au Real

Dans trois petits jours, ce sera enfin le grand retour de la tant convoitée Ligue des Champions. Dans ce cadre, le PSG reçoit le Real Madrid dans son antre du Parc des Princes ce mardi 15 février. Une des confrontations les plus attendues de ces huitièmes de finale à n’en pas douter. Et forcément, à un peu plus de 72 heures de ce choc au sommet, les pronostics vont bon train.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes de Marca, Lilian Thuram a indiqué qu’il voyait le PSG éliminer le Real Madrid. À ses yeux, une équipe qui possède des joueurs tels que Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar Jr doit se qualifier : « S’il y a un favori pour ce match, je crois que c’est le PSG. (…) Quand vous avez Messi, Mbappé et Neymar dans une équipe, je pense qu’il est très difficile de perdre un match, ou d’être éliminé. Car ce sont les meilleurs joueurs du monde, a exposé Lilian Thuram dans des propos relayés par RMC. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est normal, c’est de gagner lorsque vous avez ces joueurs. »