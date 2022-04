Nuno Mendes : « L’objectif est de gagner le championnat »

Nuno Mendes a encore une fois réalisé une très belle partie ce soir (noté 7 par la rédaction de CS) lors du large succès du PSG contre Lorient (5-1) avec notamment un superbe retour défensif pour éviter un un contre un à Gianluigi Donnarumma en première mi-temps. Le latéral gauche portugais est revenu sur cette belle performance parisienne ce soir.

« Oui nous avons très bien entamé cette rencontre dès les premières minutes avec sérénité… C’est ce que nous avons fait durant tout le match. Nous avons marqué deux premiers buts puis nous en avons encaissé un mais nous avons continué à jouer et nous avons réussi à marquer 3 buts supplémentaires. Parfois la frustration extérieure nous donne encore plus d’envie de montrer que nous sommes une équipe et que nous représentons le PSG et le club en général ! Et c’est ça que les joueurs ont en tête, assure Mendes pour PSG TV. Nous nous entraînons fort tous les jours et nous jouons pour ça. Maintenant l’objectif est de gagner le championnat et maintenir les mêmes dispositions lors de nos prochaines rencontres et nous sommes préparés pour réaliser ça.«