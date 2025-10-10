Maxwell : « Nuno Mendes, un joueur fantastique »

Maxwell a fait partie des premières stars recrutées par le PSG après le rachat par QSI. L’ancien latéral gauche suit toujours le dernier club de sa carrière. Il se dit impressionné par l’un de ses successeurs au poste de latéral gauche, Nuno Mendes.

Arrivé au PSG durant l’été 2012, Maxwell aura joué cinq ans au sein du club de la capitale, avec qui il terminera sa carrière en 2017 (214 matches, 13 buts, 24 passes décisives). Huit ans après son départ, l’ancien latéral gauche suit toujours le PSG. Dans une interview accordée à Ligue 1 +, Maxwell est revenu sur le sacre du PSG en Ligue des champions, Marquinhos et a encensé l’un de ses successeurs au poste de latéral gauche, Nuno Mendes.

La victoire du PSG en Ligue des champions

« Aujourd’hui, le club, les supporters, ils ont remporté le rêve que nous, on avait. On se sent désormais soulagé. Je pense que ce PSG a beaucoup plus d’équilibre défensif. Nous, nous avions beaucoup de possession, des qualités, mais on n’avait pas assez d’équilibre. Le PSG de Luis Enrique a surtout un équilibre à la perte du ballon, où on les sent bien agressifs, bien placés pour faire pression sur l’adversaire.«

Marquinhos

« Marquinhos, je l’adore. Il représente toutes les générations du PSG. Quand il est arrivé, il était super jeune. On avait quelques joueurs expérimentés, comme moi, Thiago Motta, Ibra… On a toujours essayé de l’aider. Et le voir aujourd’hui, en maturité, vainqueur de la Ligue des champions, capitaine du Brésil et du PSG depuis des années, cela me fait énormément plaisir.«

Nuno Mendes

« Nuno, sa vitesse est incroyable. Avec le ballon, c’est difficile de maintenir une vitesse comme il le fait. C’est un joueur fantastique. Nuno est agressif, il va vite. Je pense que c’est super compliqué de le dribbler parce qu’il ne donne pas beaucoup d’espace aux attaquants. Défensivement, il donne cette assurance à l’équipe.«