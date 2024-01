Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG et le Stade Brestois clôtureront la 19e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quelques éléments.

Une semaine après son match de Coupe de France face à l’US Orléans (1-4), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec la réception du Stade Brestois, en conclusion de la 19e journée du championnat. Face au surprenant 3e de Ligue 1, les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur bonne série et conserver leur belle avance en tête du championnat. Mais pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans quelques joueurs.

Nuno Mendes entre entraînement collectif et séance individuelle

Sans surprise, Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Milan Skriniar (cheville) seront absents. Les deux défenseurs poursuivent leurs exercices de rééducation. Après avoir pris part à une partie de l’entraînement collectif ce vendredi, Nuno Mendes va une nouvelle fois participer au début de la séance collective avant de poursuivre son travail individuel. De leur côté, Alexandre Letellier et Cher Ndour effectueront des exercices en salle ce samedi, précise le PSG dans son point médical. Enfin, Layvin Kurzawa s’entraîne de manière individuelle en raison de douleurs lombaires.

Pour rappel, Achraf Hakimi et Lee Kang-In sont toujours retenus avec leur sélection pour disputer la CAN et la Coupe d’Asie. Préservés face à l’US Orléans la semaine passée, Gianluigi Donnarumma, Manuel Ugarte et Nordi Mukiele sont aptes pour affronter le SB29.

