Obraniak au sujet du Bayern/PSG : “Souvenons-nous du Final 8”

Le PSG retrouve le FC Bayern ce soir sept mois après la finale de l’UEFA Champions League à Lisbonne. Ce match perdu 1-0 doit servir aux Parisiens, estime le consultant Ludovic Obraniak. Pas pour chercher une revanche ou une vengeance, mais pour se souvenir de ce qui avait dérangé les Bavarois. “Souvenons-nous du Final 8 pendant lequel le Bayern a écrasé tout le monde en ne laissant que des miettes. Le PSG a plus ou moins résisté à cette équipe même s’il a eu du mal à exister offensivement. Ils ont tenu. Et ils ont eu les meilleures occasions jusqu’au but de Coman. Si j’étais le PSG je me servirais de cette finale, pas pour une vengeance, mais pour actionner certains leviers. Parce qu’il y avait des choses à exploiter lors de ce match, et elles sont encore là”, a commenté l’ancien meneur de jeu pour la chaîne L’Equipe. “Il y a un levier psychologique à activer en disant : “Regardez, ils ne sont pas si loin”. Tu te remémores comme ça les phases de jeu où tu leur as fait mal. Ce match là peut te servir car il n’y a pas eu énormément de changements dans les deux équipes.”