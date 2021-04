Alonzo : “Si j’étais Pochettino, je mettrais Dagba”

Avec l’absence d’Alessandro Florenzi (Covid), Mauricio Pochettino a deux choix pour le poste de latéral droit pour affronter le Bayern Munich ce soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions avec Thilo Kehrer et Colin Dagba. L’Allemand, qui a un peu plus d’expérience européenne, enchaîne les mauvaises performances ces derniers et temps. Le titi parisien pourrait donc en profiter et être titulaire ce soir. Jérôme Alonzo penche pour cette dernière option dans l’Equipe du jour. “Pour les adversaires du PSG, c’est la faiblesse affichée. J’ai toujours en mémoire sa bourde en début de match contre Manchester United (1-3 en 2019). Trop de polyvalence tue la polyvalence. À force de jouer partout, il ne s’est fixé nulle part. Il n’a pas progressé depuis son arrivée. Il dégage une fébrilité inquiétante. Plus c’est dur et plus il est fébrile. Si j’étais Pochettino, je mettrais Dagba, c’est le soir ou jamais pour lancer sa carrière.”