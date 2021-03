Samedi prochain, le PSG et le LOSC, en tête de la Ligue 1 avec 63 points, ont rendez-vous au Parc des Princes pour un match au sommet, quatre jours avant le choc à Munich. Paris voudra affirmer sa suprématie, Lille voudra se remettre sur de bons rails pour foncer vers un sacre national dix ans après. Ludovic Obraniak, un des acteurs du dernier titre des Dogues, y croit fortement.

“Je vais être honnête : je pense qu’ils peuvent aller jusqu’au titre. Je l’ai pronostiqué plus tôt dans la saison, on sent qu’il se passe quelque chose. En plus, le PSG n’est pas dans une forme olympique. Il y a une certaine qualité des joueurs, mais on sent aussi une osmose, je le vois dans les comportements. Ce sont de bons mecs, j’ai l’impression de revivre ce que j’ai vécu, un groupe comme ça, c’est une grande force, ça peut vous emmener très loin”, explique l’ancien meneur de jeu du LOSC dans Le Petit Lillois. “L’équipe possède une telle assise défensive, ce n’est pas qu’individuel, elle a tout pour elle. Je les vois bien se battre pour le titre. Il y a des signes, ça fera dix ans, ce serait remarquable. […] Lille maîtrise ses fondamentaux, ils sont dans une forme constante. Avec une telle assise défensive ils peuvent se permettre de jouer bas pour mieux jouer en contre. Le football a changé. Ils peuvent être dévastateurs.”