Dans sa lettre hebdomadaire 331, l’Observatoire du football CIES met en avant sa “méthodologie innovante” pour comparer la performance des footballeurs indépendamment du poste qu’ils occupent. Une méthode (exemple ci-dessous) appliquée depuis le 1er janvier 2021 pour chacune des 98 équipes du big-5 sur les joueurs ayant disputé au moins deux tiers des matches de leur club. Et selon l’algorithme du CIES, le joueur le plus performant est Lionel Messi : 92,5 sur 100 ! La Pulga devance Robert Lewandowski (89.5) et Jorginho Frello (89,4). Le joueur le plus performant au PSG se nomme Marquinhos (83.1). Le meilleur Rouge & Bleu est 25e dans la liste des meilleurs par club (3e en L1).