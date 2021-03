David Alaba (28 ans) va quitter le FC Bayern en juin, au terme de son contrat. Aujourd’hui, quatre clubs au moins sont en concurrence pour signer le défenseur autrichien, le Real Madrid faisant office de favori. Mais pas plus à ce stade. C’est ce qu’assure son représentant Pini Zahavi. Celui-ci a démenti via Kicker un accord avec le Real Madrid. “Nous parlons toujours à d’autres clubs”, a fait savoir l’Israélien. En particulier quatre clubs dont le Barça, Chelsea et le PSG outre le Real Madrid. Sans qu’on puisse écarter Manchester City, Manchester United et Liverpool. “David doit maintenant choisir qui va gagner”, a expliqué Pini Zahavi au média allemand. La signature devrait être fixée prochainement, car l’affaire est “juste devant la ligne d’arrivée”.