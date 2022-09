Il ne reste plus que quelques heures dans ce marché estival et le club de la capitale enregistre une nouvelle recrue. Piste surprises de ces derniers jours, le PSG s’est attaché les services de Carlos Soler. Le joueur, formé au FC Valence, est devenu depuis 2016 un milieu de terrain plus que confirmé en Liga et découvrira donc un nouveau championnat à l’âge de 25 ans.

Un contrat de 5 ans et un rôle de doublure

Le FC Valence et le Paris Saint-Germain sont tombés d’accord pour le transfert du milieu offensif ibérique avec un contrat de 5 ans à la clé et une indemnité de transfert de 17 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Un prix assez bas qui s’explique par le fait qu’il ne restait plus qu’un an de contrat au joueur. Son profil dit technique et polyvalent à convaincu la direction du PSG de le recruter afin de renforcer au mieux son secteur offensif en vu des prochaines échéances parisiennes. L’international Espagnol (10 sélections) devrait donc lui aussi être intégré dans la rotation aux côtés d’Hugo Ekitike ou encore de Pablo Sarabia. Reste à savoir si le profil de remplaçant de luxe conviendra au joueur qui a signé jusqu’en 2027 avec les Rouge et Bleu.

Pour le site officiel du club, l’Espagnol a livré ses premiers mots via le site officiel du club : « Je suis très heureux ! C’est une nouvelle aventure dans ma carrière, et je me sens très fier et impatient à l’idée de commencer à travailler avec mes coéquipiers, de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot. Mardi, nous jouons notre premier match de Champions League au Parc des Princes, et ce sera l’occasion pour moi de le découvrir. Je suis sûr que ce sera une grande fête pour tout le monde et pour les supporters. »