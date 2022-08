Le PSG a livré une véritable démonstration pour sa première de la saison 2022-2023 en Ligue 1. Opposé au Clermont Foot – au Stade Gabriel Montpied – le club de la capitale a déroulé son football avec un Neymar en feu et auteur d’un but et trois passes décisives (5-0) et un doublé de Leo Messi. Entré en seconde période, Hugo Ekitike a connu ses premières minutes avec son nouveau club. Après la rencontre, le numéro 44 des Rouge & Bleu est revenu sur le récital parisien en Auvergne, au micro de Canal Plus.

La belle victoire du PSG

« C’est un vrai plaisir, surtout qu’il y a la victoire au bout. Je joue avec des joueurs qui sentent le foot, donc forcément ça facilite le jeu et c’est top. J’espère qu’on va continuer à faire des matches comme ça. »

Un vrai travail collectif de l’équipe

« Le coach nous a dit de travailler et surtout de ne pas relâcher même si on avait une opposition plus faible que nous sur le papier. On a bien écouté les consignes et je pense qu’on a fait le job aujourd’hui. »