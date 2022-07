Quel sera l’avenir de Pablo Sarabia lors de la saison à venir ? Après un prêt réussi du côté du Sporting CP (21 buts et 9 passes décisives en 45 matches), l’international espagnol est de retour au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Pouvant profiter de sa belle valeur marchande afin d’amasser quelques liquidités, les dirigeants parisiens pourraient finalement avoir un autre plan pour le joueur de 30 ans. En effet, grâce à ses qualités et afin de compenser le départ d’Angel Di Maria, Pablo Sarabia pourrait jouer être une doublure dans l’effectif de Christophe Galtier, d’après Le Parisien. Grâce à l’enchaînement des matches et ses qualités sur le terrain, le natif de Madrid pourrait avoir un rôle à jouer dans le groupe des Rouge & Bleu.

« Il a un super état d’esprit »

Interrogé par Le Parisien, l’ancien joueur du PSG – Eric Rabesandratana – estime que Pablo Sarabia a une carte à jouer au PSG grâce à son état d’esprit. « J’ai beaucoup aimé sa tournée, mais ce n’est pas une surprise. Ce qui m’avait surpris, c’était que Paris laisse partir un joueur de cette qualité la saison dernière. Il peut s’adapter, il a les qualités pour. C’est un finisseur. Dans ce système-là (3-4-1-2), peut-être même qu’on va pouvoir l’observer encore plus devant le but. Son but du droit (il est gaucher) face à Urawa (3-0) n’est pas anodin, c’est une belle frappe, équilibrée, dans l’esprit du jeu. C’est un atout supplémentaire pour l’équipe, et il a un super état d’esprit. »

Récemment, Pablo Sarabia avait évoqué ses ambitions dans un entretien à l’AFP : « Il était clair pour moi que je voulais rentrer à la maison et je suis très content d’être ici, d’avoir fait mon travail et de pouvoir continuer à progresser. Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l’enthousiasme, des buts, des passes décisives. Tout le monde sera nécessaire, donc je serai prêt pour cela (…) J’ai continué à beaucoup progresser en tant que joueur et en ce moment je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière, avec beaucoup de confiance. La saison dernière, j’ai atteint mon objectif qui était de me sentir bien, de continuer à grandir. »