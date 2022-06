Un contrat de trois ans attend Christophe Galtier au PSG

Le feuilleton du futur coach du PSG arrive enfin à son terme. Mauricio Pochettino quitte ainsi son poste et laissera la place à Christophe Galtier. Après des pourparlers entre les deux clubs, l’OGC Nice a finalement accepté de baisser ses exigences financières. Lucien Favre, qui a été officialisé ce lundi même à la tête de l’effectif des Aiglons, a forcément penché dans la balance.

Galtier au PSG, une affaire conclue

Après des négociations des plus ardues, le coach argentin ne voulant faire aucun cadeau au club parisien, le PSG et Mauricio Pochettino sont donc tombés d’accord pour une séparation. Christophe Galtier sera le prochain coach du PSG, cela ne fait plus guère de doutes. Pour s’attacher les services du technicien hexagonal, le club de la capitale va verser une indemnité à hauteur de 5 millions d’euros au Gym afin de racheter les deux dernières années de contrat de son désormais ex entraîneur, nous indique Le Parisien. C’est donc bien moins que les dix millions d’euros annoncés initialement. Selon LP, attendu en fin de semaine avant la reprise de l’entraînement le 4 juillet prochain, Christophe Galtier devrait parapher un bail de deux ans, plus une en option, avec les Rouge et Bleu. À Paris, Christophe Galtier va jouir d’une marge de manœuvre inédite, relate le média francilien. Car oui, choisi directement par Luis Campos, ce sera un véritable duo qui se mettra en branle dans les semaines à venir.

Une information corroborée par Saber Desfarges. En effet, d’après le journaliste de Prime Video, le PSG va bien débourser une somme inférieure aux 10 millions d’euros souhaités par l’OGC Nice. Néanmoins, si tout semble bouclé, les décideurs parisiens n’ont pas prévu de communiquer dans l’immédiat. Il faudra donc encore patienter un petit peu avant l’officialisation et la toute première conférence de presse de Christophe Galtier en tant que coach du PSG.