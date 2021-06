Officiel – Olivier Echouafni quitte les Féminines du PSG

Premier entraîneur de la section féminine à remporter le titre de champion de France, Olivier Echouafni ne prolongera pas l’aventure au PSG la saison prochaine. En fin de contrat, il n’a pas prolongé ce dernier comme le PSG l’a officialisé ce jeudi soir. “Arrivé au Paris Saint-Germain en juin 2018, Olivier Echouafni aura effectué 92 matches sur le banc des Rouge et Bleu. Au cours de ces trois saisons, l’entraineur parisien et son staff technique accéderont à une finale de Coupe de France, deux demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League et remporteront le Championnat de France 2021. Un titre historique qui marquera le club de la capitale, indique le PSG dans son communiqué. Le Paris Saint-Germain souhaite remercier chaleureusement Olivier pour la qualité de son travail à la tête de la Section Féminine et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraineur.“

Olivier Echouafni a réagit à ce départ. “C’est une grande fierté d’avoir écrit une page si importante dans l’histoire de ce glorieux club. Je remercie le Président Nasser al-Khelaifi, les dirigeants, les différents staffs, les supporters et, bien entendu, l’exceptionnel groupe de joueuses sans qui cet exploit n’aurait jamais été possible. Je souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain dans les années à venir.“

Nasser al-Khelaifi a lui aussi eu un mot pour son ancien entraîneur. “Je tiens à remercier Olivier Echouafni pour son implication et son travail ces trois dernières saisons. Il a permis au club de décrocher son premier titre de Champion de France au terme d’une saison très disputée, qui marquait le 50e anniversaire de la section féminines du club. Je lui souhaite le meilleur pour le futur.”