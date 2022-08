La mission dégraissage de l’effectif du PSG se poursuit et s’accélère. C’est désormais officiel, Eric Junior Dina Ebimbe quitte le Paris Saint-Germain et rejoint l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un prêt. Le PSG précise que le joueur a prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024 avant d’avoir été prêté au sein du club allemand. Le désormais ex-numéro 28 parisien s’engage avec le club pensionnaire de Bundesliga pour une saison et le Paris Saint-Germain devrait récupérer pour l’exercice 2023/2024 la somme de 6,5 millions d’euros selon certains échos. Pour rappel, le titi parisien a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu la saison passée.

Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain écrit qu’il « souhaite beaucoup de réussite » à son joueur en Bundesliga.