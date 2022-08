LOSC / PSG – Tout ce qu’il faut savoir avant le début de la rencontre

Le PSG a parfaitement lancé sa saison avec deux victoires convaincantes contre Clermont (0-5) et Montpellier (5-2). Ce soir, le club de la capitale se déplace au Décathlon Arena stade Pierre Mauroy pour y affronter le LOSC (20h45, Prime Video), dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Dans ce premier choc de la saison, les Rouge & Bleu auront pour ambition de confirmer leurs premières bonnes performances.

21 buts inscrits par le PSG à l’extérieur sur les 5 derniers matchs

Le match de ce soir sera la 99ème confrontation entre le LOSC et le PSG. Le bilan tourne à l’avantage des Parisiens avec 41 victoires, 25 nuls et 32 défaites. À noter que c’est contre les Lillois que le club parisien avait remporté son premier match officiel (4-2) le 12 juin 1971. Dominique Rocheteau reste toujours le meilleur buteur du PSG face à Lille avec 8 buts inscrits. Derrière, on retrouve Safet Susic (7 buts), Edinson Cavani (5 buts), Lucas (5 buts), Kylian Mbappé (5 buts), Jean-Claude Bras (4 buts), Neymar (4 buts) et Pauleta (4 buts). Avant ce match, Paris reste sur 11 matchs sans défaite en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls) et voudra continuer dans sa lancée. À l’extérieur, le club de la capitale a inscrit 21 buts sur ses 5 derniers matchs à l’extérieur, soit plus de 4 buts par rencontre. La dernière défaite du PSG face à Lille remonte au 14 avril 2019 (1-5).

Les Lillois devront surveiller Neymar puisqu’il a inscrit au moins un but lors de ses quatre derniers matchs. À noter également que Marco Verratti pourrait jouer son 250e match sous la tunique parisienne. Jean-Marc Pilorget (371 matchs), Safet Susic (287 matchs), Sylvain Armand (285 matchs) et Mustapha Dahleb (268 matchs) le devancent. Enfin, le LOSC est dans le top 10 des clubs ayant encaissés le plus de buts face au Paris Saint-Germain (134 buts)