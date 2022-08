Annoncé du côté de Francfort depuis maintenant plusieurs jours, Eric Junior Dina Ebimbe devrait voir son transfert être officialisé dans les toutes prochaines heures.

L’heure est au grand ménage côté PSG. En effet, le club de la capitale espère dégraisser au maximum son effectif après avoir réussi à se séparer de Georginio Wijnaldum (prêt à l’AS Roma) et Thilo Kehrer (transfert à West Ham). Au cours des prochains jours, des solutions pourraient notamment être trouvées pour qu’Ander Herrera et Idrissa Gueye puissent respectivement rejoindre l’Athletic Club et Everton, même si le PSG risque de devoir passer à la caisse en leur versant une indemnité visant à les convaincre de partir et, de fait, de consentir une baisse salariale. Une solution est également cherchée pour Mauro Icardi, dont la femme-agent Wanda Nara était à Istanbul au cours des dernières heures pour discuter avec Galatasaray et Fenerbahçe. En revanche, dans les dossiers Layvin Kurzawa et Julian Draxler, c’est le calme plat qui règne, aucun intérêt vraiment concret n’étant avancé à l’égard des deux hommes en l’état.

En attendant de voir comment ces dossiers vont se décanter au fil des jours, un cas est définitivement réglé, à savoir celui d’Eric Junior Dina Ebimbe. Déjà annoncé sur le départ du PSG l’hiver dernier direction le Bayer Leverkusen, le milieu de 21 ans avait vu le club parisien bloquer son départ à la suite d’un changement de position de dernière minute concernant son indemnité de transfert. Cela avait eu de quoi froisser le joueur sous contrat jusqu’en juin 2023 et déterminé à partir de son club formateur cet été afin d’avoir bien plus de temps de jeu ailleurs. C’est dans cette optique que l’Eintracht Francfort était annoncé sur les traces du joueur parisien, qui souhaitait vivement avoir l’opportunité de rejoindre la Bundesliga.

Son voeu va être exaucé. Selon les informations dévoilées par Fabrice Hawkins ce vendredi matin, un accord a été trouvé entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour le transfert d’Eric Junior Dina Ebimbe. Le nouveau journaliste de RMC Sport indique que le montant de l’opération s’élève à 6,5 M€, le tout avec un pourcentage à la revente intégré au deal. De son côté, le joueur natif de Stains en Seine-Saint-Denis arrivera à Francfort dans la matinée afin de passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le club ayant remporté l’Europa League la saison dernière.