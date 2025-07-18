Mercato : Lié au PSG, Maghnes Akliouche pourrait rester à l’AS Monaco

Pour ce mercato estival 2025, le PSG a ciblé plusieurs postes à renforcer. Parmi eux, le secteur offensif. Ainsi, le nom de Maghnes Akliouche a été cité sous les cieux parisiens.

Dans son secteur offensif, le Paris Saint-Germain peine à faire une place à Gonçalo Ramos. Ainsi, l’avenir de l’attaquant portugais reste incertain, et s’il venait à rester, Luis Enrique pourrait continuer à l’utiliser comme un véritable remplaçant. C’est dans ce contexte qu’un nouveau profil d’attaquant est rechercher par les dirigeants du club de la capitale. Ainsi, le nom de Maghnes Akliouche a longtemps été associé au PSG, une piste qui n’a guère avancée. Aujourd’hui, alors que le mercato estival 2025 bat son plein, les informations de L’Equipe font état d’une grande possibilité de voir Maghnes Akliouche rester au mois une saison de plus à l’AS Monaco. En effet, si le PSG a un moment été un point de chute potentiel, d’autres clubs se portaient candidats pour accueillir l’attaquant de 23 ans. Cependant, les 70M€ demandés par l’AS Monaco pour libérer son joueur des trois ans de contrat restants ont pu freiner quelques velléités d’écuries européennes. En interne dans le vestiaire de l’ASM, l’international espoirs français aurait laissé paraître un certain pessimisme quant à ses chances d’être transféré à ces conditions là.