Officiel – Juan Bernat prolonge avec le PSG jusqu’en 2025

C’est désormais officiel. Comme annoncé depuis quelques joueurs, Juan Bernat a prolongé son contrat avec le PSG. Alors que son bail prenait fin en juin 2021, le latéral gauche de 28 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025, comme l’a fait savoir le PSG via son site officiel. Arrivé lors de l’été 2018, l’Espagnol s’est notamment montré décisif à de nombreuses reprises avec le PSG en Ligue des champions. Avec le maillot des Rouge et Bleu, il a disputé 76 rencontres (6 buts, 10 passes décisives), remportant au passage 2 Championnats de France (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020) et 1 Trophée des Champions (2019).

Après Ángel Di María, Juan Bernat est le deuxième parisien a prolongé son contrat ces derniers jours. Blessé gravement au genou depuis septembre 2020, l’international espagnol poursuit sa reprise personnelle au Camp des Loges (il n’est pas inscrit sur la liste pour la Ligue des champions). Via le site officiel du club, l’international espagnol a livré ses premières impressions après cette prolongation. “Je suis très heureux d’avoir pu prolonger mon contrat avec Paris, j’ai toujours dit que je me sentais bien ici. J’avais très envie de poursuivre l’aventure avec le club, c’est arrivé, et j’en suis très heureux.”