Officiel – Di Maria resigne une année au PSG (plus une en option)

Hier, sur RMC, Leonardo expliquait qu’Angel Di Maria (33 ans), en fin de contrat avec le PSG, n’avait pas prolongé son engagement, que ce n’était pas signé. C’est désormais le cas, et c’est officiel ! Le Fideo prolonge son contrat au PSG d’une année, plus une seconde en option. L’Argentin au club depuis 2015 est donc lié désormais jusqu’en 2022, voire 2023. “Il restait quelques détails à finaliser, ils ont été bouclés ces dernières heures”, rapportait L’Equipe quelques instants avant l’officialisation. Angel Di Maria a toujours clamé qu’il voulait finir sa carrière européenne à Paris. On en prend le chemin.