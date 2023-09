Officiel – Le titi Ilyes Housni prêté à Al-Sadd

C’est un transfert que personne n’attendait. Tard hier soir, le club qatari d’Al-Sadd a annoncé l’arrivée en prêt d’Ilyes Housni en prêt en provenance du PSG.

Le PSG a eu un mercato agité. Il a recruté douze joueurs et a réussi à se débarrasser de tous ses indésirables. Alors que le mercato en Europe a fermé ses portes il y a plus de 15 jours, un marché était encore ouvert jusqu’à hier soir, celui du Qatar. Hier, le club d’Al-Ahli a officialisé l’arrivée de Julian Draxler, qui a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Un transfert dont le montant n’est pas clair. On parle de 20 millions d’euros en Allemagne alors qu’en France, on explique qu’il a rapporté 9 millions d’euros au PSG. Mais ce n’est pas le seul joueur parisien qui a rejoint le Qatar.

A voir aussi : Le message émouvant de Marquinhos à Marco Verratti

Un départ surprise

En toute fin de soirée, le club qatari d’Al-Saad a indiqué sur ses réseaux sociaux qu’Ilyes Housni avait rejoint le club sous la forme d’un prêt. Contrairement à Draxler, ce départ est une petite surprise, aucune rumeur n’ayant prédit ce prêt. Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, l’attaquant (18 ans) va ainsi pouvoir avoir un temps de jeu conséquent au Qatar, ce qu’il n’aurait pas eu au sein de son club formateur. Performant avec l’équipe U19 entraînée par Zoumana Camara, avec notamment huit buts et trois passes décisives en sept matches de Youth League, Ilyes Housni avait eu la chance de participer à deux rencontres avec l’équipe première des Rouge & Bleu contre Châteauroux en Coupe de France et Monaco en Ligue 1 (14 minutes de jeu au total) la saison dernière.